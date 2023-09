La noche del grito; viernes y en quincena

La ceremonia tuvo un intenso protocolo de seguridad. Carlos López / CP

¡Viernes y en quincena! El Grito de Independencia celebrado en Tuxtla Gutiérrez no pudo haber tenido mejores elementos que estos; acompañado de una gran parafernalia, sensaciones y celebración.

Horas antes una lluvia intensa amenazó con la asistencia de varias personas. ¿Voy o no voy? ¿Lloverá en el parque Central? Una duda persistente durante todo el evento, debido a la presencia de rayos y nubes oscuras. No obstante, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, no cayó ninguna gota.

La celebración se caracterizó por un fuerte dispositivo de seguridad. El filtro estuvo diseñado a través de un escáner, luego una revisión física, acompañada de otra revisión y diversos rondines de elementos de la fuerza pública, fue la cobertura visible para llevar a este evento sin ningún incidente.

¿Está “bolo”? ¿Qué trae en su mochila? ¡Deje su lata ahí o no pasa!, fueron algunas de las preguntas y afirmaciones de los elementos hacia la población en general.

El Grito de Independencia representa un espacio plural: no importa el estrato social, color de piel o modelo del teléfono celular para grabar a los artistas o tomarse la foto del recuerdo. Lo importante era disfrutar del evento que simbólicamente nos indica que el año se nos acaba y comienzan las reuniones y puentes.

Indumentaria mexicana

El Grito dejó ver algo singular: los trajes. Si bien lucieron trajes de charros y adelitas, era sobresaliente ver a personas originarias; en especial a las mujeres portando sus trajes de gala. Algunas indumentarias que pudimos apreciar eran originarias de San Andrés Larráinzar, Oxchuc, San Juan Cancuc, Mitontic y Pantelhó.

A las 6 de la tarde comenzó el ambiente musical con artistas locales: Nikoletta, Roy Benítez y Karla Julissa, quienes interpretaron canciones reconocidas de Emmanuel, Juan Gabriel, Chayanne, Carla Morrison y demás.

A las 8:15 de la noche se presentó el cantante originario de Unión Juárez, Reyli Barba. Su conocido repertorio colocó en ambiente a los y las asistentes. Canciones de su conocido grupo Elefante y algunas como solista pudieron disfrutarse con un sonido y video de calidad.

Eso sí, debido a las remodelaciones del parque Central, todo el evento tuvo que verse de lado, ya que el escenario se encontraba justo en la esquina, mientras que la construcción del evento se encontraba hacia el frente.

Antes del Grito se sentía la sensación de celebrar; por un lado, se veían familias completas esperando el acto o simplemente dando la vuelta. Ayudó mucho ver una alegría singular en los puestos alrededor del parque, lo cual dio una sensación de feria. Mientras tanto, a las orillas era apreciable a uno que otro “soldado caído” por el alcohol, quienes ya no pudieron ingresar.

Acto presidencial

En punto de las 11 de la noche, Andrés Manuel López Obrador, presidente de Mexico, se hizo presente en las pantallas del parque Central para iniciar con el protocolo de conmemoración. Un momento sublime fue escuchar el “mexicanos al grito de guerra” mientras se hondeaban las banderas.

Iniciaron los fuegos pirotécnicos en Palacio Nacional e inmediatamente arrancó el protocolo en Chiapas. Ya con un parque Central lleno, el protocolo siguió su curso, presidido por el gobernador Rutilio Escandon Cadenas.

“¡Vivan los pueblos indígenas!” “¡Vivan los derechos humanos!”, fueron algunas de las frases que pronunció el mandatario fuera del protocolo, las cuales fueron bien recibidas por los casi cinco mil asistentes en el lugar.

Sin lugar a dudas, la población llegó al parque Central para presenciar los fuegos pirotécnicos; un momento único para todos y todas. Infantes cargados por sus familiares en hombros para apreciarlos mejor, otros grababan de principio a fin, y algunos más solo agarraban a su pareja para hacer más romántica dicha conmemoración.

El evento terminó con la presencia de Calibre 50, un grupo de Sinaloa, quien ambientó con canciones al público. Y así fue como se vivió el Grito de independencia, en donde podríamos decir que ya sin ninguna restricción por el covid-19, casi todo ha regresado a la normalidad.