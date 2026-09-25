Comerciantes de Tapachula reconocen que la actualidad que vive la ciudad es muy distinta a la del gobierno anterior, “hoy se cuenta con seguridad y bajos índices delictivos”; sin embargo, esta mejoría no se ha reflejado en los ingresos de los comerciantes, al grado que muchos establecimientos han cerrado, señaló en entrevista el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Jorge Zúñiga Rodríguez.

El dirigente empresarial advirtió que esta zona de Chiapas ha ganado la batalla de seguridad, pero en lo económico esto no se ha reflejado, consideró que en ese aspecto se está enfrentando un problema que deriva en el cierre de comercios ante bajas ventas.

La expresión la sustenta con cifras, Zúñiga Rodríguez reconoció el avance en materia de seguridad que ha presumido el gobierno: Chiapas pasó de un promedio de 2.5 homicidios diarios en diciembre de 2024 a 0.9 en agosto de 2026, una reducción del 64 %.

“La nueva batalla de la frontera Sur es económica, en el caso de Tapachula podemos decir que está más segura, pero los negocios están cerrando debido a las bajas ventas que se han acentuado desde finales de 2024”, sentenció.

El líder empresarial reconoció que la ciudad vivió durante décadas del dinero que venía de afuera, del quetzal guatemalteco y del dólar migrante. “Hoy ambos flujos están secos”, remarcó.

Explicó que el comercio enfrenta menos compradores guatemaltecos cruzando por Talismán y Suchiate, menos flujo migratorio que se quedaba semanas consumiendo y un mercado local empobrecido.

“El dato más crudo: seis de cada 10 chiapanecos viven en pobreza laboral, es decir, con lo que ganan no les alcanza ni para la canasta básica, ese consumidor no puede sustituir el gasto que antes hacía el visitante extranjero”, expresó.