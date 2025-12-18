La Nueva ERA con enfoque en la neurodiversidad

“La inclusión que impulsa esta administración busca transformar las políticas públicas en Chiapas, alejándose de las hegemonías del conocimiento para abrazar una inclusión de doble vía, donde el sistema educativo no solo abre sus puertas, sino que aprende a entrar, comprender y acompañar los mundos de cada estudiante”, expresó el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, en el marco del Encuentro Regional sobre Autismo: “Estrategias para la atención de niñas, niños y adolescentes (NNA) con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en entornos escolares”, realizado en la ciudad de Tapachula.

Bajo esta premisa, la Secretaría de Educación (SE) refrenda su compromiso de no claudicar en un esfuerzo sin precedentes para consolidar un modelo educativo inclusivo, en congruencia con la visión humanista y transformadora que encabeza el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Con sede en el plantel Cobach 08 del municipio de Tapachula, el encuentro congregó a más de 600 figuras educativas, entre jefes de sector, supervisores, directivos y docentes, consolidándose no solo como un espacio de capacitación técnica, sino como un testimonio firme de la prioridad que el gobierno de la Nueva ERA otorga a la justicia social, la equidad y el bienestar de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Durante la inauguración, el titular de la Secretaría de Educación subrayó que la administración estatal impulsa el tránsito de la retórica jurídica a la práctica cotidiana, garantizando que ningún estudiante sea excluido por la falta de herramientas pedagógicas, sensibilidad institucional o comprensión de la diversidad.

La diferencia es la esencia

En un mensaje cargado de humanismo y con un llamado a la descolonización de la conciencia educativa, el secretario enfatizó que la verdadera inclusión no consiste únicamente en integrar a quienes han sido considerados distintos, sino en reconocer que la diferencia es la esencia misma del ser humano, ya que cada cerebro posee estructuras y funciones únicas que configuran múltiples formas de aprender, sentir y convivir.

Asimismo, hizo un llamado entusiasta a docentes y autoridades educativas para aprovechar la actual apertura política y convertirse en agentes activos de innovación pedagógica: “Aprovechemos la revolución de las conciencias, abracemos la Nueva ERA y construyamos juntos, rumbo al 2026, la revolución de los olvidados”, expresó.

Bajo esta Nueva ERA, la educación se redefine, señaló por último el titular de la política educativa, como un encuentro de espejos, donde la diversidad permite descubrir quiénes somos en realidad, marcando el inicio de una transformación educativa con vocación universal y proyección más allá de las fronteras de México.

El encuentro se distinguió por su enfoque práctico y vivencial, enmarcado en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA 3.0), con una jornada académica que abordó la relevancia de la emoción y la interacción segura en el aprendizaje del alumnado con TEA, a cargo de Edgar Martínez Palafox, así como la presentación de la innovadora plataforma de apoyos visuales “PictoEdu”, por Uri Estrada Lara.