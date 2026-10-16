La Panamericana dejará derrama de más de 50 mdp

La edición 2026 de la Carrera Panamericana dejará una derrama económica superior a los 50 millones de pesos (mdp) en Chiapas, además de una proyección turística a nivel nacional e internacional, estimó el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén.

Durante las actividades previas al arranque de la competencia, realizada el 15 de octubre en el parque Central de Tuxtla Gutiérrez, el funcionario señaló que alrededor de mil 800 personas vinculadas a la organización y los equipos participantes llegaron a la entidad, a esto se le suma el turismo proveniente de otros estados.

Ocupación hotelera

Explicó que, de acuerdo con una revisión realizada en establecimientos de hospedaje, los hoteles de mayor tamaño se encontraban llenos, mientras que la ocupación hotelera general se estimaba en 70 %.

Destacó que el impacto del evento no se limita al gasto que realizan los visitantes, sino también a la difusión que obtiene Chiapas mediante los equipos participantes, que cuentan con personal dedicado a la comunicación y promoción en redes sociales.

Detalló que en esta edición participan más de 70 equipos de más de 10 países, lo que representa una oportunidad para mostrar los atractivos turísticos de la entidad ante públicos nacionales e internacionales.

Visibilización

Indicó que la estrategia busca extender los beneficios de la competencia más allá de Tuxtla Gutiérrez, mediante la promoción de localidades y destinos que no siempre figuran entre los principales atractivos del estado.

Como ejemplo, mencionó que el año pasado se dio visibilidad a Copainalá y que en esta edición se busca impulsar a Berriozábal como destino turístico de la región Centro.

Asimismo, señaló que la ruta contempla el paso por Tecpatán, municipio que forma parte de la región Zoque y que cuenta con atractivos naturales y culturales.

Inversión

Respecto a los recursos destinados para la realización del evento, informó que el Gobierno del Estado invirtió poco más de cinco millones de pesos en esta edición.

Sostuvo que el gasto se plantea en función de los beneficios económicos y promocionales que puede generar la competencia.

Finalmente, indicó que la apuesta de la Secretaría de Turismo es fortalecer la presencia de Chiapas en los mercados nacionales e internacionales, con énfasis en el turismo de naturaleza, segmento en el que buscan posicionar a la entidad como una opción para visitantes de México, Latinoamérica y otras regiones del mundo.