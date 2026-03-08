La paridad sigue incompleta: RED

La Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), conformada por mujeres de diferentes círculos sociales y académicos, ha impulsado y monitoreado la paridad de género en el Poder público desde el 2015.

A casi 11 años, han visto que la participación política de las mujeres en los municipios ha aumentado de forma histórica, pero todavía hay varios pendientes.

Candelaria Rodríguez Sosa, miembro de esta Red, recordó que era una demanda marcada desde 1925, cuando se les otorga el derecho a votar y ser votadas. Fue en 1947 por decreto que se les permite la participación en elecciones, pero no había lineamientos claros.

Mejoras

Desde esas fechas y en los últimos 11 años “tenemos un avance increíble, casi del 100 %. De 1925 hasta el 2015 había nada más una participación de menos de 100 mujeres, después, en los últimos nueve años, son casi el doble a partir del establecimiento de la paridad en la ley y la Constitución”.

Mencionó que en el 2021, la participación política de las mujeres en los Ayuntamientos de Chiapas alcanzó el 30 %, pero se debió en gran medida a que los alcaldes renunciaron y fueron sustituidos por mujeres.

Sin embargo, después, la participación cayó y actualmente está en un 19.6 %, “no llegamos ni a la tercera parte”, aun así, consideró que el avance en la entidad es importante, hay mujeres en los ayuntamientos, pero hay otro factor.

Violencia

Rodríguez Sosa comentó que además de ser electas, las mujeres deben ejercer el cargo con libertad, pero se han dado muchos casos en los que presidentes municipales, regidores o síndicos, son sancionados por violencia política en razón de género.

“No dejan trabajar a las mujeres, no les informan, no las convocan a reuniones, es una situación difícil para la participación política de las mujeres, entonces sí hemos avanzado numéricamente, pero todavía falta que todas tomen las riendas de la gobernanza”.

“Es preocupante la intervención de los hombres sobre la participación de las mujeres, en los proceso electorales sobre todo en las zonas indígenas donde no las dejan trabajar. Hay una serie de denuncias en las instancias electorales correspondientes”, afirmó.