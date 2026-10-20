La paridad tiene que ser hoy: Marcela Castillo

Tras la realización de la marcha por la paridad en Tuxtla Gutiérrez este fin de semana, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas expresó su satisfacción por la gran convocatoria y subrayó que la lucha por la paridad efectiva une a las mujeres por encima de cualquier interés político.

“La verdad es que estoy muy contenta por la gran convocatoria que se dio. Marchamos las mujeres, todas, todas marchamos, por encima de cualquier interés político. Lo que nos unió es la causa y la causa es la paridad. La lucha, la consigna que se escuchó en Tuxtla es que debe de haber paridad sin demora”, declaró.

Representan a todo el estado

La legisladora señaló que la mayoría de los posicionamientos durante la marcha se dirigieron hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para pedir que se juzgue con perspectiva de género. Asimismo, destacó la presencia de representantes de diversos municipios del estado.

“Me dio mucho gusto ver a muchos municipios que estuvieron aquí presentes con nosotras, porque esta lucha no es de una persona. Esta lucha la han encabezado por años muchas compañeras y nosotras, como nueva generación, tenemos la responsabilidad de seguir ampliando los derechos políticos de las mujeres”, afirmó.

La presidenta de la Mesa Directiva recordó que Chiapas ha sido pionero en materia de derechos políticos de las mujeres y afirmó que la entidad no puede ser la excepción en la defensa de la paridad.