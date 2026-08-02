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ChiapasTuxtla

La participación ciudadana fortalece la seguridad

Agosto 02 del 2026
Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). Cortesía
Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP). Cortesía

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, afirmó que la colaboración entre sociedad y gobierno es fundamental para fortalecer las acciones de prevención, seguridad y construcción de la paz en Chiapas.

Como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP mantiene acciones permanentes para proteger a las familias chiapanecas, atender los llamados de auxilio y fortalecer la confianza ciudadana mediante una institución cercana, humana y comprometida con el bienestar de la población.

Capacidad de respuesta

En ese sentido, el secretario de Seguridad del Pueblo destacó que la participación activa de la ciudadanía, a través de sus reportes y denuncias, permite mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones y avanzar en la consolidación de un Chiapas más seguro.

“Cada denuncia, cada llamada y cada acto de confianza de la ciudadanía nos permite actuar con mayor eficacia. La seguridad es una tarea compartida, donde sociedad y gobierno debemos caminar juntos para construir la paz”, expresó.

Invitación

La SSP invita a la población a continuar utilizando los canales oficiales de atención y denuncia, como los números de emergencia 9-1-1, denuncia anónima 0-89 y la aplicación C5 Escudo Pakal, herramientas que fortalecen la comunicación directa con las instituciones de seguridad.

Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso de trabajar con cercanía, humanismo y responsabilidad para garantizar seguridad, justicia y bienestar para todas y todos los chiapanecos.

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