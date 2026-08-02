La participación ciudadana fortalece la seguridad

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, afirmó que la colaboración entre sociedad y gobierno es fundamental para fortalecer las acciones de prevención, seguridad y construcción de la paz en Chiapas.

Como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP mantiene acciones permanentes para proteger a las familias chiapanecas, atender los llamados de auxilio y fortalecer la confianza ciudadana mediante una institución cercana, humana y comprometida con el bienestar de la población.

Capacidad de respuesta

En ese sentido, el secretario de Seguridad del Pueblo destacó que la participación activa de la ciudadanía, a través de sus reportes y denuncias, permite mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones y avanzar en la consolidación de un Chiapas más seguro.

“Cada denuncia, cada llamada y cada acto de confianza de la ciudadanía nos permite actuar con mayor eficacia. La seguridad es una tarea compartida, donde sociedad y gobierno debemos caminar juntos para construir la paz”, expresó.

Invitación

La SSP invita a la población a continuar utilizando los canales oficiales de atención y denuncia, como los números de emergencia 9-1-1, denuncia anónima 0-89 y la aplicación C5 Escudo Pakal, herramientas que fortalecen la comunicación directa con las instituciones de seguridad.

Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso de trabajar con cercanía, humanismo y responsabilidad para garantizar seguridad, justicia y bienestar para todas y todos los chiapanecos.