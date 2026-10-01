La patria se defiende: Sasil de León Villard

La senadora por Chiapas, Sasil de León, celebró la aprobación por el Senado de la República la iniciativa de nacionalidad y gobierno enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues dijo que “la patria, el pueblo y la nación se defienden con orgullo y patriotismo”.

De León expresó que México está unido y la comunión entre sociedad y gobierno son un referente ante la comunidad internacional, por ello, esta reforma ratifica el patriotismo con que los mexicanos han elegido dar continuidad a la construcción de esta gran nación.

“Dimos un paso importante para seguir fortaleciendo la soberanía de México, no se trata de excluir, sino de proteger nuestras instituciones y garantizar que las decisiones más importantes de nuestro país estén siempre en manos de quienes tienen un compromiso pleno con México”, dijo la legisladora.

Contexto

Explicó que la reforma constitucional impulsada por la jefa del Ejecutivo Federal, establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, deben tener únicamente la nacionalidad mexicana.

Dijo que el dictamen aprobado previamente en la Cámara Baja será enviado a los congresos estatales como parte del procedimiento para modificar la Carta Magna.

“Desde el Senado aprobamos esta gran reforma, que seguramente será apoyada también por la grandeza de Chiapas, un lugar que ya tiene rumbo definido”, puntualizó.