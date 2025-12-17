La paz regresó y se mantienen operativos

El trabajo que se ha establecido en coordinación entre el Gobierno Federal y las autoridades de Chiapas permitió que el estado recuperara la paz y la presencia operativa sigue hacia todos los rincones de la entidad, enfatizó el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

En ese contexto, resaltó la llegada a la entidad del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, lo que ayuda en el fortalecimiento de la pacificación del territorio local.

Gracias al trabajo coordinado con la Federación y el liderazgo del mandatario estatal, dijo, se pudo recuperar la paz y, además, llevar operativos a las diversas zonas del estado.

“La coordinación interinstitucional ha sido clave para avanzar con paso firme en la pacificación de Chiapas. El respaldo federal, sumado al liderazgo estatal, ha fortalecido nuestra estrategia y nos permite seguir dando resultados reales a favor del pueblo”, remarcó Aparicio Avendaño.

Mejoría en la entidad

Sobre las acciones en Chiapas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, enfatizó el trabajo que han hecho las fuerzas del orden para atender de manera directa las incidencias que ocurren en la entidad.

En la Mesa de Paz, Aparicio Avendaño explicó que ahora en materia de seguridad también hay mejoras en la parte salarial para los elementos de la secretaría.

A esto se le suma el programa de acceso a viviendas, bonos de productividad y equipamiento tecnológico y de inteligencia.

La SSP, además, ha integrado a los operativos de proximidad y disuasivos otros elementos que están relacionados con embarcaciones, helicópteros y hasta drones artillados, a fin de atender de manera inmediata cualquier emergencia.

Finalmente, el secretario de Seguridad del Pueblo informó que la paz se construye con la participación de todos los sectores, y en Chiapas se trabaja con responsabilidad y unidad; señalando que, cuando hay rumbo y liderazgo, la paz se construye con hechos.