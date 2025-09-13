La paz se consigue con justicia social; Adolfo Rodríguez

En Chiapas, lo mismo que en diversas regiones del mundo, aún habitan los remanentes de movimientos armados contemporáneos, esa es una realidad que debe atenderse desde un principio: “la paz no se consigue sin justicia social”, expuso Adolfo Rodríguez Guerrero, oficial de Educación por la Unesco.

Especialista

El experto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en un recorrido por Chiapas abundó que esta búsqueda de la paz citada por diversos analistas en el mundo significa que los gobiernos deberán procurar justicia para su pueblo, para poder encontrar desarrollo, de lo contrario claramente existen riesgos de conflictos sociales.

Uno de los temas torales para llevar justicia social a las personas, es la educación, dijo, por ello es vital reforzar la atención. Comunidades o grupos rezagados, serán los primeros en tomar entre antorchas la lucha por causas sociales.

Hacia un buen rumbo

Finalmente, expuso que Chiapas transita hacia un buen rumbo con proyectos como el de alfabetización estatal, aunque tiene la desventaja de tener un retraso histórico y la marginación de comunidades enteras, extraviadas en rincones de la entidad.