La Plaza del Ajedrez gana campeonato por equipos

La Plaza del Ajedrez, de San Cristóbal de Las Casas, obtuvo el campeonato por equipos que se realizó en los corredores del Centro Cultural de El Carmen. Los organizadores informaron que en el encuentro participación de 45 ajedrecistas de varias partes de la entidad, siendo una contienda de parejas durante las cinco rondas jugadas, pero los ajedrecistas de casa supieron imponerse al sumar un total de 4.5 puntos.

Explicaron que el objetivo es hacer torneos más frecuentes y en diferentes municipios para generar alianzas, en la que destacaron la participación de jóvenes de la categoría sub 14, quienes fueron clave para la obtención de puntos importantes.

La Plaza del Ajedrez estuvo integrado por José Roberto de los Santos Coello, como tablero 1; el tablero 2 fue para Jorge Sántiz Encinos; el tercero para Vicente Pérez López; el cuarto tablero, Víctor Hugo Martínez Gil; y el quinto (sub 14) a Byron Jair Tenorio Frausto, quienes se hicieron acreedores a un trofeo, medalla y dinero en efectivo.

El segundo lugar fue para el equipo Candilejas, que estuvo plagado de jóvenes, como el tablero 1 para Karina Guadalupe Guillén Moreno, campeona nacional sub 16; el jugador sub 20, Gonzalo del Carpio Gallegos, como tablero 2; el tercer tablero fue para David Rufino Torres; el cuarto a la jugadora sub 14, María José Guillén Moreno; y el quinto tablero (sub 14) para Valeria Torres López, quienes se hicieron acreedores a un porcentaje recaudado de las inscripciones.