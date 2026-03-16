La poesía, una forma de crear conciencia social

Para el poeta tseltal Antonio Guzmán Gómez, la poesía “es una manera de crear conciencia porque nos pone en juego todo nuestro ser, ya que empieza uno a crear a partir de la nada, lo cual es muy complicado”.

Explicó que la escritura, el arte y la poesía “nos meten en juego. Es como crear la conciencia, pensarse, reflexionarse uno mismo y pensar en el lenguaje. Y eso nos conduce a pensar en la historia que hemos vivido; en el caso de los indígenas, cuál ha sido nuestra historia”.

En entrevista sobre su libro “Vivir como Fuego (Kuxinel bit’il k’ajk’)” y que fue traducido al inglés, al japonés y al kannada —una lengua de la India—, comentó que la obra “trae 36 haikus y cuatro tankas. Le ha ido muy bien en ese sentido”.

Manifestó que Vivir como fuego es su primer libro y fue publicado por el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), institución surgida hace cerca de tres décadas como resultado de los Acuerdos de San Andrés, firmados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal el 16 de febrero de 1996.

Culturas

Posteriormente escribió el libro “Xch’ulel Balam”, en el que aborda temas relacionados con personajes como Helena, de la Guerra de Troya, y Quetzalcóatl. “Mi intención es hacer dialogar las dos culturas, la griega y la maya, porque también vienen poemas de personajes del Popol Vuh. Hablo también sobre los venados como un mito y del jaguar como una mitología fuerte en Chiapas. Mi intención es hacer dialogar estas dos culturas”.

En esta obra, explicó el también antropólogo social, ya no utiliza haikus, sino que incluye sonetos, cuartetos, sonetillos y versos variados, con un contenido en el que explora elementos de la cultura griega y maya.

Discriminación

Señaló que el origen de esta obra “tiene que ver con la discriminación que hemos sufrido de alguna forma. A mí me tocó que me dijeran que los indígenas son como tontos y eso me llenaba de retos para demostrar que no somos tontos”.

Subrayó que en el libro busca mostrar cómo la cultura griega y la maya se encuentran al mismo nivel a partir de sus mitos, en particular desde el jaguar y el Popol Vuh en el caso de la cultura maya.

Guzmán Gómez pertenece al grupo de escritores, poetas y creadores indígenas que han emergido en las últimas tres décadas. Recordó que en el impulso a la literatura en lenguas indígenas participaron figuras como Carlos Montemayor, quien impartió talleres en Chiapas y en la península de Yucatán, así como José Antonio Reyes Matamoros, quien trabajó con el Celali y convocó a la comunidad indígena a participar en más de 20 seminarios de composición poética y literaria.