La política de salud es la política de la prevención

Al conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el presidente municipal Yamil Melgar destacó que la prevención y la detección oportuna brindan mayores posibilidades de salvar vidas, por lo que llamó a las mujeres, los hombres y las familias enteras a tomar acciones para cuidar su salud.

Junto a la presidenta honorífica del DIF Tapachula, Beba Pedrero, Yamil Melgar señaló que “la política de la salud es la política de la prevención”, al destacar la importancia de sensibilizar a la población para que la información se traduzca en autocuidado, revisiones médicas y atención oportuna.

Durante la actividad realizada en el palacio municipal, el alcalde subrayó que este esfuerzo debe mantenerse durante todo el año, con la participación de las instituciones de salud, las organizaciones sociales y las familias. También expresó su solidaridad con las mujeres que enfrentan esta enfermedad y reconoció a quienes les brindan apoyo durante su tratamiento.

Conciencia colectiva

Como parte de la conmemoración, la iluminación del Palacio Municipal y de espacios emblemáticos de la ciudad representó un llamado a la conciencia colectiva. Yamil Melgar reiteró que promover la prevención es una responsabilidad compartida para proteger la vida y procurar el bienestar de las familias tapachultecas.

Asistieron la secretaria de Salud Municipal, Ivania Reyes; la representante del colectivo 50+1, Marbella Espadas; la representante de la Jurisdicción Sanitaria, Catalina Moreno; y las regidoras Bertha Moreno, Lucitania Escobar y Rosa Cortés.