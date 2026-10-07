La política interna tiene rumbo: Sasil de León

México mantiene su ruta de transformación con gobernabilidad, autonomía y conciencia social, explicó la senadora Sasil de León, al participar en la comparecencia de la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La senadora dijo estar convencida de que, trabajando con responsabilidad, respeto y unidad, se continuará avanzando en la transformación del país.

Retos permanentes

Abundó que “el México contemporáneo ofrece retos permanentes en su política interna, los cuales están siendo atendidos de manera frontal para construir una patria plena, humana y generosa”.

Por ello, celebró la exposición clara que ofreció la titular de la Segob ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Estos encuentros fortalecen la República democrática, representativa y popular, representada en este parlamento, ya que a través del diálogo se construyen acuerdos para el bienestar de todos“, mencionó.

Finalmente, la senadora reconoció que fue a partir de la llegada de la Cuarta Transformación que mujeres de gran capacidad como Rosa Icela Rodriguez han ocupado espacios prioritarios en el gabinete presidencial.

“Mi reconocimiento siempre al trabajo y entrega de nuestra secretaria de Gobernación”, puntualizó.