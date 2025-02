La prevención ahorra sufrimiento y años de terapias

José Humberto Torres Villanueva, director de la Fundación Internacional Granito de Arena A.C. dedicada a la atención de víctimas de abuso sexual, comentó que prefieren trabajar en la prevención de este delito, sobre todo en el ámbito escolar.

Recalcó que el llamado a los padres de familia es para fortalecer la prevención y así prevenir el abuso a las niñas y niños en las escuelas, ya que esto les puede evitar el sufrimiento y tener que llevar años de terapia.

“Ayuda mucho la prevención; porque nos acercamos a casos en escuelas que no tienen voz o que no saben a dónde ir, o que no saben cómo hacer una denuncia o un acompañamiento psicológico; y entonces la prevención puede cambiar la vida de un niño, niña o adolescente”, sostuvo Torres Villanueva.

El activista indicó que han tenido buenos resultados en escuelas donde han hecho esta labor de prevención para prevenir que niñas y niños sean víctimas de depredadores sexuales.

El director de Granito de Arena A.C. también destacó que los depredadores sexuales pueden ser cualquier persona, por lo que la principal recomendación es estar al pendiente de sus niñas y niños.

En ese sentido, José Humberto agregó que en el caso de los adolescentes, más que prohibirles el uso de las redes sociales, la recomendación sería que los padres de familia vean qué actividades tienen sus hijos en las plataformas como Facebook, Tik Tok e Instagram e integrarse a la dinámica de ellos.

“Que entiendan también los adolescentes que a veces les puede hablar una persona que puede tener otras intenciones”, advirtió José Humberto.

Cabe señalar que recientemente en la capital chiapaneca hubo una denuncia contra el maestro de una primaria por el presunto abuso de una menor, la cual se sumó a los casos donde funcionarios públicos fueron señalados como los presuntos responsables de cometer agresiones contra niñas y adolescentes, hechos que han condenado diversas colectivas feministas como 50+1.