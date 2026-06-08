La prevención la hacemos todos: Yamil Melgar

Como parte de la estrategia Ciudad Digna, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, el Ayuntamiento de Tapachula participa activamente en las acciones de limpieza, desazolve y mantenimiento de espacios públicos que contribuyen a prevenir riesgos durante la temporada de lluvias.

Estos trabajos se realizan en coordinación con la Secretaría de Infraestructura del Estado (Seinfra), encabezada por Anakaren Gómez, así como con la Secretaría de Protección Civil del Estado (PC), a cargo de Mauricio Cordero, quienes han impulsado una agenda permanente de prevención para proteger a las familias chiapanecas.

Acciones

Durante las jornadas realizadas en el municipio se llevaron a cabo labores de limpieza y desazolve en canales, cunetas, drenes y afluentes, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos y reduciendo riesgos para la población.

“La prevención la hacemos todos. Mantener limpia nuestra ciudad, respetar los horarios de recolección y evitar tirar basura en calles, canales y espacios públicos son acciones que ayudan a proteger a nuestras familias y a nuestro municipio”, expresó Yamil Melgar.

Asimismo, el alcalde exhortó a la población a mantenerse atenta a la información emitida a través de los canales oficiales de Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal, así como de los medios institucionales de radio, televisión y redes sociales, para conocer oportunamente recomendaciones y avisos preventivos ante cualquier eventualidad.

La secretaria de Infraestructura del Estado, Anakaren Gómez, reconoció que Tapachula ha sido uno de los municipios que mejor ha aprovechado los alcances del programa Ciudad Digna, gracias al trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía.

“El programa Ciudad Digna contribuye a mantener limpias calles, colonias y espacios públicos. Con estas acciones prevenimos inundaciones, mejoramos la seguridad y elevamos la calidad de vida de las familias tapachultecas, porque un municipio limpio y ordenado es un municipio más seguro y próspero”, señaló el gobernador Eduardo Ramírez.