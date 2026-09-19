La prevención y la denuncia hacen la diferencia: SSP

Durante una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), Marian Vázquez González, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reafirmó su compromiso de fortalecer los canales de denuncia para prevenir la violencia de género y construir entornos seguros en cada rincón de la entidad.

En su intervención, Aparicio Avendaño expresó que, en seguimiento a la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir” que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, todas las instituciones se encuentran trabajando en una sola ruta: construir la paz con la participación de todas y todos.

Compromiso

“Nuestro compromiso es fortalecer los canales de denuncia para atender con coordinación, responsabilidad y de manera inmediata cualquier reporte, porque cada segundo puede ser la diferencia de prevenir un delito o salvar una vida”, declaró.

Destacó que en la SSP trabaja de la mano con todas las instituciones para construir un Chiapas más humano, más igualitario y libre de violencia.

“Si alguien es testigo o tiene información de un delito, puede hacer uso del número de emergencias 9-1-1, y el 0-89 de Denuncia Anónima, y también a través de la aplicación C5 Escudo Pakal; la denuncia es muy importante, porque muchos delitos en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes son en el interior de un hogar, y necesitamos de la participación de la ciudadanía para prevenir y erradicar estas conductas”, puntualizó.