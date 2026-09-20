La prevención y la preparación salvan vidas: Secretaría de Seguridad

Con responsabilidad y compromiso, personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, participó en el Segundo Simulacro Nacional 2026, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá.

En punto de las 12:00 horas de este sábado 19 de septiembre, se activaron las alarmas sísmicas en las oficinas centrales de la SSP, sectores, subsectores, delegaciones regionales y administrativas, para formar parte del protocolo de actuación consistente en repliegue, evacuación y ubicación en las zonas de seguridad.

Personal capacitado

Durante este ejercicio hipotético, personal de la SSP debidamente capacitado realizó funciones de brigadistas de búsqueda y salvamento; y de evacuación de inmuebles, así como de jefe de piso con el objetivo de coordinar, guiar y salvaguardar la integridad de las personas, así como evaluar el tiempo de respuesta.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de fortalecer la cultura de la prevención ante un fenómeno natural y reducir situaciones que pongan en riesgo la vida de la población.