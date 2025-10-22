La psoriasis, enfermedad común en el país

Tanto en Chiapas como México, las enfermedades de la piel son comunes. Es el caso de la psoriasis, una enfermedad autoinmune, crónica e inflamatoria que impacta distintos aspectos de la vida de quienes la padecen, desde su salud física y bienestar emocional hasta las relaciones sociales y calidad de vida.

Así lo explicó la dermatóloga Susana de la Cruz, quien explicó en el marco del Día Mundial de la Psoriasis, que se conmemora cada 29 de octubre, es pertinente visibilizar a los más de 2.5 millones de mexicanos que viven con esta enfermedad, según datos de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD).

Aunque suele asociarse únicamente con manifestaciones cutáneas como placas rojas y escamosas, la psoriasis es una enfermedad sistémica que no se limita a la piel, con un origen inmunológico que puede asociarse a múltiples comorbilidades como artritis psoriásica, obesidad, diabetes, hipertensión, y trastornos como depresión y ansiedad.

Ignorancia

A pesar de su prevalencia, la psoriasis sigue siendo ampliamente desconocida, lo que retrasa su diagnóstico y tratamiento adecuado: muchas personas no saben que la padecen, mientras que otras enfrentan barreras para recibir atención médica especializada.

A esto se suma el desconocimiento y los estigmas que la rodean y que continúan siendo una de las mayores barreras para su diagnóstico, ya que aunque no es una contagiosa, la falta de información lleva a percepciones erróneas que impactan profundamente en la calidad de vida y el bienestar emocional de quienes viven con este padecimiento, convirtiéndose en una barrera tan significativa como la enfermedad misma.