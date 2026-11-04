La Revolución imposible llega a la televisión

“La Revolución Imposible”, producida por Julio César López Arévalo, la cual relata la historia de la guerrilla en México, será presentada el próximo 7 de noviembre a las 20:09 horas en el Canal 22.

López Arévalo dio a conocer a la prensa que a pesar de que en la Feria Internacional del Libro Unach 2026 no acudió el público esperado para conocer el libro “La Revolución imposible”, sigue presentándose en otros espacios con buenos resultados.

Sinopsis

Julio López Arévalo explicó que su obra versa sobre las rupturas secretas del Ejército Popular Revolucionario, allá por el año de 1990.

Mencionó que en otros espacios y foros foráneos ha sido un éxito, tan es así que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, abre un espacio en el Canal 22 para que se estrene y se trasmita la versión cinematográfica el próximo 7 de noviembre.

Cabe señalar que “La Revolución imposible”, producida por Julio César López Arévalo, relata la historia de la guerrilla en México durante la década de los 90 y expone los motivos por los que un levantamiento armado efectivo resultó inviable.