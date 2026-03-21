La salud integral es prioridad: Zoé Robledo

En el marco de la inauguración de los murales La Matria y Luz Primera, en el Hospital General Regional de Especialidades XIV de Septiembre, el director general Zoé Robledo, dijo que Chiapas transita hacia una nueva realidad donde la Salud es una prioridad que se atiende de manera integral.

El director expresó que se ha logrado que la red médica en la entidad trabaje de manera coordinada para atender los grandes retos del Chiapas contemporáneo.

En este sentido, las paredes y muros de este hospital dejan de ser solamente superficies para convertirse en lienzos que permiten dar continuidad a la tradición del muralismo mexicano y en particular, en el Seguro Social, en inmuebles institucionales en varias partes del país, dijo.

En su mensaje, el secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz, quien acudió con la representación del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció la intervención que tiene el Seguro Social en la entidad en materia de salud a favor de las y los chiapanecos.

Señaló que en la entidad uno de los proyectos que más ha impactado es la reducción de la muerte materna.

“A través de la estrategia Cero Rechazo Obstétrico, se brinda atención a las pacientes en hospitales del Seguro Social, sin considerar si son o no derechohabientes”.

En su oportunidad, el titular de la representación del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, afirmó que el Hospital General Regional de Especialidades XIV de Septiembre fue concebido “no nada más para tratar el cuerpo y restaurar la salud perdida, sino también para abonar a la restauración de la salud a través del arte y una política de recuperación de murales”.