La SCJN aceptó revisar sentencia de Chimalapas

El titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, Guillermo Nieto Arreola, expresó que Chiapas ha dado grandes avances para el restablecimiento de gobernabilidad, seguridad y desarrollo, esto en la Glosa del Primer Informe de Gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

Comparecencia

Destacó la reciente expropiación por utilidad pública de la zona arqueológica de Tonina, ampliaron el polígono de la zona natural protegida del Cañón del Sumidero y destacó el tema de Chimalapas, que en reuniones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se logró acordar acciones en favor de Chiapas.

Específicamente sobre este caso, se podrá abordar mediante una aclaración de sentencia con la que se podrá recuperar a las comunidades, moviendo polígonos para liberar dos ejidos en Chiapas y dos en Oaxaca.

Expresó que el caso está en la SCJN y se espera que en unos meses se dé la respuesta.

Logros

El responsable de la representación legal del gobernador Eduardo Ramírez, destacó que han realizado 100 convenios, revisión de 33 actualizaciones normativas, mil 300 asesorías en normatividad jurídica Ley orgánica de la Administración Pública del Estado.

Se han abierto las puertas a los municipios y las dependencias para conocer el manejo de recursos, de demandas, en materia normativa particularmente, entre otros.