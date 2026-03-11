En entrevista, el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, indicó que la percepción de inseguridad que se vive en la capital chiapaneca y en otras regiones de la entidad, sí está influyendo en la decisión de los empresarios que buscan invertir en la región; sin embargo, dijo que la estrategia implementada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, misma que, aseguró, evitará que la situación se convierta en una crisis de largo plazo.

“Lo que está haciendo el señor gobernador me parece lo más adecuado. Hay que aplicarlo inmediatamente para que sea considerado un bache y no una depresión”, declaró Pedrero González, enfatizando que la seguridad es un tema que requiere constancia y no se resuelve de forma inmediata.

Compromiso

Pese al contexto adverso, el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo subrayó que el gobierno estatal mantiene firme su compromiso de generar certidumbre para el sector empresarial. Aseguró que la estrategia de seguridad en marcha, es la correcta y permitirá que Chiapas continúe siendo un destino atractivo para las inversiones.

“La seguridad es un esfuerzo permanente. El gobierno trabaja para brindar confianza a las inversiones proyectadas”, sostuvo.

En materia económica, Pedrero González afirmó que la entidad “va muy bien” y reporta indicadores positivos, impulsados por programas federales y estatales como el de vivienda, el cual detonará la generación de empleos formales. Asimismo, destacó los esquemas de formalización dirigidos a sectores como autoempleados, locatarios, músicos y taxistas.

Proyectos

Sobre la atracción de inversiones, reveló que actualmente existen cinco proyectos en cartera, y que se han registrado avances importantes en el desarrollo del parque industrial “Polo de Desarrollo Llano San Juan”, ubicado en la capital chiapaneca.