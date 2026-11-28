La Fiesta Chiapas 2026 “El Mequé” es un espacio para convivir, compartir nuestras tradiciones y disfrutar en familia. Por ello, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), al mando de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, fortalece las medidas preventivas para procurar que cada visitante viva esta celebración en un ambiente de paz y tranquilidad.

Dispositivo

Como parte de estas acciones se contará con arcos detectores de seguridad en los accesos, así como personal de seguridad privada en apoyo y coordinación con la Guardia Estatal Complementaria (GEC), quienes realizarán revisiones preventivas para evitar el ingreso de objetos que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

Entre los artículos cuyo ingreso estará restringido se encuentran las armas de fuego y municiones; armas blancas, cuchillos, navajas y objetos punzocortantes; pólvora, pirotecnia y artefactos explosivos; las réplicas de armas de fuego; gas pimienta y dispositivos de descarga eléctrica; sustancias inflamables, corrosivas o peligrosas e ilícitas; botellas y recipientes de vidrio; palos, tubos, cadenas y objetos contundentes y cualquier otro artículo que pueda representar un riesgo para las y los asistentes.

Respeto a los derechos humanos

Estas revisiones se realizarán con estricto respeto a los derechos humanos, procurando en todo momento un trato digno y respetuoso hacia quienes acudan a disfrutar de la feria.