La seguridad llegó a los pueblos indígenas

Las comunidades indígenas de Chiapas han sido testigos de las acciones de seguridad que se implementaron desde los primeros meses de trabajo de la actual administración, resultados han sido positivos y han marcado un antes y un después, aseguró Leticia Méndez Intzin, titular de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi).

Respecto a la percepción de seguridad que se vive en la zona Altos del estado, Méndez Intzin expuso que se ha logrado instalar la paz en varias comunidades que por años fueron ignoradas.

Reveló que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) causó extrañeza al ingresar a diferentes comunidades, donde era anormal presenciar a los cuerpos de seguridad en los caminos de terracería que conectan a diferentes localidades.

Vehículos robados

Sobre la comercialización de vehículos robados, práctica que era “normalizada” en algunos municipios indígenas, la secretaria celebró que por fin se logró combatir esta situación, en la actualidad las personas ya no adquieren “vehículos chocolates” porque ahora saben que les traería consecuencias ante la ley.

Méndez Intzin declaró que antes los carros eran comercializados a precios muy bajos, sin embargo quien los adquiría era advertido de la limitación del tránsito, abarcando únicamente a la comunidad o municipios aledaños, “pero en la actualidad, ya no pasa eso, funcionó el combate de la comercialización ilegal”.

Violencia de género

En el tema de violencia hacia mujeres y niñas, celebró que en las comunidades indígenas se haya fortalecido el cuidado hacia este sector vulnerable, y que se haya dejado de normalizar agredir a las mujeres.

“Hubo alguna época que se hizo costumbre de pegar a la mujer, golpear a la mujer, violentar a la mujer o incluso prohibían que estudiara”, reveló Méndez Intzin, sin embargo declaró que esos tiempos se acabaron y se trabajará en fortalecer este y otros aspectos que históricamente afectaron a las comunidades indígenas.