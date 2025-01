La Sierra está salvada, ya no está sola: ERA

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por la región Sierra, donde sostuvo encuentros con habitantes de los municipios de Bejucal de Ocampo y El Porvenir, ante quienes reafirmó su compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente y de trabajar para garantizar la paz, el desarrollo y el bienestar de toda esta zona que, durante años, fue afectada por la presencia de los grupos delincuenciales.

Seguridad, responsabilidad del municipio

En Bejucal de Ocampo, acompañado por el secretario de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, el mandatario subrayó que en su administración se hace valer la ley y dejó en claro que el gobierno es el único responsable de velar por la seguridad de la población. Asimismo, advirtió a las autoridades municipales que no permitan el cobro de derecho de piso, pues los recursos públicos deben destinarse exclusivamente para atender las necesidades de los municipios.

“El dinero del pueblo no es para los delincuentes, que quede claro: nadie les va a cobrar derecho de piso. Se los dice el gobernador, no solo el Gabinete de Seguridad. Aquí la ley se respeta. No tengan miedo, hay autoridad que los va a proteger. La Sierra está salvada, la Sierra ya no está sola”, enfatizó ERA al tiempo de recordar que en años pasados los delincuentes tomaron esta región como campo de batalla, sometiendo a la población. En este sentido, Ramírez Aguilar expresó su profundo cariño por la región y señaló que le dolía ver el sufrimiento de la gente ante el abandono que padecieron por muchos años. Por ello, aseguró que las autoridades permanecerán en las comunidades para brindarles seguridad y tranquilidad. “El que se mete con el pueblo se mete con el gobierno”, sentenció.

El Porvenir

En el municipio de El Porvenir, el mandatario afirmó que a 52 días de haber iniciado su administración, se ha logrado la pacificación en esta zona porque las autoridades están presentes y se ha aplicado la ley. Por ello, convocó a la población a que sigan trabajando en unidad y que no le abran la puerta a los grupos delictivos que en el pasado se apoderaron de esta región.

El secretario de Seguridad del Pueblo, en su intervención, dio a conocer que en el municipio de Bejucal de Ocampo se instalarán de manera permanente elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), de la SSP y de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como grupos de inteligencia, con el objetivo de combatir a la delincuencia y salvaguardar la seguridad de las y los habitantes.

Por su parte, el fiscal general del Estado subrayó que conforme a la instrucción del gobernador, esta región contará con una Fiscalía de Distrito y fiscales del Ministerio Público para cada municipio, con el propósito de que las tareas de investigación se realicen de forma oportuna. “No más una Sierra olvidada, ustedes son nuestra prioridad”, expresó.

Alcaldes

Los ediles de El Porvenir, José Maximiliano González Pérez y de Bejucal de Ocampo, Onésimo Esaú Santizo Roblero, coincidieron al reconocer que con las estrategias que el gobernador Eduardo Ramírez ha implementado en materia de seguridad ya se puede transitar con tranquilidad en las carreteras de la entidad, lo que ha permitido devolverles la paz anhelada a los municipios de esta región.

En esta gira de trabajo estuvieron presentes: el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha; el subsecretario de Agricultura, Darinel Alvarado Villatoro; el diputado federal, Jorge Villatoro Osorio; el diputado local del Distrito 17 Motozintla, Héctor Leonel Paniagua Guzmán; las presidentas de los DIF municipales de El Porvenir, Daisy Ortiz Pérez y de Bejucal de Ocampo, Magnolia Vázquez Velázquez; así como las y los presidentes municipales de la región Sierra Mariscal.