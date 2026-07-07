La SSP y la Unach firman convenio de colaboración

Porque hoy la seguridad en Chiapas tiene un rostro humano, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, firmaron el Convenio de Colaboración Académica para continuar impulsando el modelo de educación a distancia y brindarles una segunda oportunidad a las personas privadas de la libertad.

En su intervención, Aparicio Avendaño expresó que en esta Nueva ERA que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la educación en el sistema penitenciario es una herramienta fundamental para lograr procesos de reinserción social exitosos y una oportunidad real de transformar su vida y la de su familia.

Educación a distancia

Destacó el compromiso del rector de la Unach, de abrir modelos de educación a distancia a favor de las personas privadas de libertad y sumar esfuerzos entre las instituciones para garantizar el acceso a la educación en todos los contextos.

Por su parte, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, reconoció el liderazgo del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y reiteró su compromiso de trabajar en coordinación y promover ofertas educativas que permitan desarrollar habilidades académicas de las personas privadas de la libertad y crear nuevos proyectos de vida donde la reincidencia delictiva no tenga cabida.

A esta reunión asistieron: Zein Jerónimo Gil, subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad; Andrea Jager Rivera, jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la SSP; Dulce Cristell Mondragón Cirilo, encargada del Área Técnica de Valoración de la Conducta; Roberto David Vázquez Solís, director general de Educación Abierta y a Distancia de la Unach; entre otras personas.