La tecnología debe vincularse a la educación

José Manuel Rosado, director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, comentó que en la reciente sesión del Comité de Vinculación Sectorial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del que funge como secretario técnico, se acordó la realización de un Encuentro Estatal de Ciencia y Tecnología.

Mencionó que el objetivo es que las instituciones de Educación Superior acerquen su oferta educativa al nivel Medio Superior, además de presentar proyectos seleccionados para atraer a las y los estudiantes.

Destacó que en esa primera sesión ordinaria estuvieron presentes 14 instituciones con el fin de compartir programas y acciones conjuntas, para sumar esfuerzos en favor de las juventudes y del futuro de México.

Temas abordados

Todas hablaron sobre el incremento sustancial de matrícula; el impulso de las Becas “Jóvenes Escribiendo el Futuro”; los indicadores del programa Alfabetizatec; así como los proyectos de la Coordinación de Lenguas Extranjeras y Maternas, los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (Nodess y Pre-Nodess) y los 28 Tequios por la Paz.

Indicó que estuvo presente también el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, destacando que se debe trabajar por la innovación educativa, en la adquisición de dispositivos para la investigación y la neuropedagogía.

La tecnología puede ayudar a resolver muchos problemas que tal vez resulten complejos para la humanidad, por lo que es necesario aportarle antes de quedar en el analfabetismo digital.

El director destacó que según el funcionario estatal hay diversos proyectos educativos relacionados con la tecnología trabajándose, como la incorporación de pizarrones digitales, instalación de internet y un programa piloto de maestros holograma.