La Tertulia tiene nuevos integrantes

Se realizó este domingo la ceremonia de entrega de nombramientos a los nuevos miembros de la Tertulia de la Crónica e Historia Sancristobalense y la firma de convenios de colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía San Cristóbal y la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Altos de Chiapas.

Con esta actividad refrendan el compromiso de seguir trabajando en la divulgación de la historia y cultura de esta ciudad, así como en la realización de proyectos y eventos para la ciudadania, con miras a los 500 años de la fundación de San Cristóbal.

Es una asociación civil sin fines de lucro y ajena a partidos políticos, como se ha caracterizado desde su fundación.

Oportunidades

Se informó que en este nuevo ciclo, invitan a colaborar a personas jóvenes y entusiastas que han venido trabajando desde sus trincheras, pero no se les daba la oportunidad de integrarse a grupos culturales.

Miembros fundadores: Jorge Salomón Piñeiro Domínguez, Laura Olivia Alfonzo Urbina, Hugo Manuel Aguilar Zúñiga y María Enedina Domínguez Díaz.

Nuevos integrantes: Francisco Hidalgo Díaz, Juan Noé Pérez Santiz, Iván de Jesús Morales González, Adriana Jazmín Nájera Castillo, Fátima Acuña Siliceo, Víctor Manuel Martínez Sumuano y Gregorio de Jesús Vázquez López.