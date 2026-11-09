La transformación de la zona alta continúa: Yamil

Durante una gira de trabajo por el ejido Toquián Grande, en la zona alta de Tapachula, el presidente municipal Yamil Melgar entregó dos obras y dio el banderazo de inicio a una tercera para mejorar los caminos y ampliar los espacios para el deporte y la convivencia. Lo acompañaron el regidor Eddy García y el secretario de Obras Públicas Municipal, William Penagos.

Yamil Melgar destacó que Tapachula se está transformando gracias al trabajo en unidad con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que la zona alta vive una etapa histórica, con la mayor inversión en infraestructura que han recibido sus comunidades.

Obras

En barrio San Vicente, el alcalde inauguró la cancha techada de usos múltiples de la Escuela Primaria Bilingüe Guadalupe Victoria. La obra incluye 712 metros cuadrados de cubierta de lámina galvanizada, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, dos tableros de basquetbol, dos bases para porterías de futbol y un muro de contención de 21 metros. El techado permitirá que las niñas y los niños realicen actividades deportivas y recreativas al resguardo del sol y la lluvia.

En Barrio Nuevo, Yamil Melgar inauguró 400 metros de camino, equivalentes a tres cuadras, con dos mil 400 metros cuadrados de pavimento hidráulico. La obra incluye 400 metros lineales de guarniciones y otros 400 de cunetas de concreto, además de tres alcantarillas para desalojar el agua de lluvia y mejorar las condiciones de tránsito en el camino que las familias utilizan a diario.

Acciones

La gira concluyó en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 064, donde el presidente municipal dio el banderazo de inicio a la construcción del techado del espacio multideportivo. El proyecto contempla un área techada de 26 por 20 metros y el uso de 580 metros cuadrados de lámina galvanizada, además de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, dos tableros de basquetbol, la rehabilitación de las bases de las porterías de futbol y la pintura de la cancha.

Yamil Melgar señaló que mejorar los caminos y ofrecer espacios dignos para la niñez y la juventud es una forma de hacer justicia social en las comunidades de la zona alta.