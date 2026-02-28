La transformación de Tapachula continúa

El presidente municipal, Yamil Melgar, acompañado del secretario de Obras Públicas, William Penagos, realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de remodelación del Reloj Floral, ubicado en el Par Vial, donde constató los avances de las adecuaciones que permitirán embellecer y modernizar este espacio emblemático de la ciudad.

Durante la visita, el alcalde informó que se llevan a cabo acciones de mejoramiento integral que incluyen la modernización y reactivación del Reloj Floral, así como obras complementarias para fortalecer la imagen urbana y garantizar un entorno más digno y atractivo para las familias tapachultecas.

Melgar destacó que embellecer los espacios públicos representativos es fundamental para consolidar la identidad y el orgullo de la ciudad, por lo que su administración continuará impulsando la recuperación y modernización de distintos puntos estratégicos del municipio.

Más obras

Asimismo, informó que continúan los trabajos en la 17ª calle Oriente, mediante un proyecto integral que contempla alumbrado público, rehabilitación de drenaje sanitario, ordenamiento de cableado y mejoramiento urbano, acciones que contribuyen a una infraestructura más segura y funcional.

El presidente municipal reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, cuyo acompañamiento ha sido clave para avanzar en la transformación de Tapachula y consolidar obras que impactan de manera directa en la calidad de vida de la población.