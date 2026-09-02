La transformación no se frenará: Sasil de León

La senadora Sasil de León reconoció el profundo papel transformador de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno, donde la mandataria dijo que: “las mujeres han llegado a las decisiones fundamentales de la República, demostrando que saben gobernar”.

La senadora chiapaneca señaló que la comandanta suprema Claudia Sheinbaum ha ejercido acciones transversales de manera eficiente, por lo que entrega grandes resultados y mejores expectativas, en este México que tiene rumbo.

“La transformación no se frenará, pues como dijo la presidenta: las mujeres hemos llegado a las decisiones fundamentales de la República y juntas mantendremos una ruta para que el Estado Mexicano continúe atendiendo primero a los pobres”, dijo Sasil de León.

Destacó el papel del Estado como eje rector para planear y garantizar los derechos sociales, además de una distribución justa de la riqueza, donde primero sean los pobres.

Con Programas de Bienestar, unos 42 millones 860 mil mexicanos son beneficiados, con una inversión de un billón de pesos destinados directamente a la gente.

Se tiene más de 156 mil nuevos lugares en educación Media Superior, buscando llegar al 90 por ciento de la cobertura nacional para 2030. No dejó de mencionar que 12 millones de familias serán beneficiadas con viviendas al finalizar el sexenio, muchas de ellas en Chiapas. También la presidenta habló de la carretera que se construye en Palenque.

En el IMSS Bienestar, la atención de consultas creció 106 %, existen 33 nuevos hospitales inaugurados con este concepto, 36 centros de salud y consultorios, 650 quirófanos y se vienen otras 152 unidades de salud, con nueve mil camas, parte de esto en la entidad chiapaneca.

Finalmente, aplaudió lo que viene ante el anuncio del próximo Paquete Presupuestal, que buscará la consolidación fiscal, manteniendo la inversión en áreas como Salud, Seguridad y Educación.