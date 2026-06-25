La transformación se construye escuchando

La transformación de Tapachula se construye escuchando a la gente. Con esa convicción, el presidente municipal Yamil Melgar mantiene recorridos permanentes en las obras que se realizan en la zona alta, la zona urbana y la zona baja del municipio, donde dialoga con vecinas y vecinos, atiende sus planteamientos y da seguimiento cercano a los trabajos de infraestructura que hoy mejoran la calidad de vida de las familias tapachultecas.

Gobierno cercano

Durante estas visitas en territorio, Yamil Melgar refrenda que un gobierno cercano no solamente supervisa, sino que también escucha, atiende y toma decisiones a partir de la voz de la sociedad. Por ello, además de constatar el avance físico de las obras, mantiene un contacto directo con las personas beneficiadas para conocer sus necesidades, resolver inquietudes y, cuando es necesario, fortalecer o redireccionar acciones para que cada proyecto responda de mejor manera a las necesidades de la población.

“Seguimos visitando las obras que se están haciendo en Tapachula; estas calles integrales son obras con voluntad para transformar”, expresó Yamil Melgar, al destacar que la cercanía con la ciudadanía permite evaluar de manera directa el avance de cada acción y mantener una comunicación permanente con quienes viven y transitan en las zonas donde hoy se construye infraestructura para el bienestar común.

Intervención

En ese sentido, el alcalde subrayó que las calles integrales representan una transformación profunda para Tapachula, ya que no se limitan a la rehabilitación de la superficie, sino que contemplan una intervención completa en la infraestructura urbana. Explicó que una parte esencial del trabajo se realiza debajo del pavimento, donde se rehabilitan líneas de drenaje, tuberías, tomas de agua y otros componentes fundamentales que durante años permanecieron rezagados. A la par, el Ayuntamiento avanza con acciones emblemáticas en vialidades cómo la 8ª Oriente, la 1ª Norte y la avenida Tiburón en Puerto Madero, así como con trabajos de reencarpetamiento y alumbrado en distintos puntos del municipio. En este rubro, Tapachula suma ya 4 mil 786 luminarias instaladas, de las cuales 1,891 son convencionales y 2,895 solares, fortaleciendo la seguridad y la funcionalidad de la ciudad.