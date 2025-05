La transparencia es un principio indispensable

Con el objeto de analizar y reflexionar sobre la rendición de cuentas por parte de las instituciones para fortalecer la confianza en ellas, y conocer la importancia del cumplimento de las obligaciones y la incorporación de acciones para acercar la información pública a la ciudadanía, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, a través del Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia, organizó la ponencia "Transparencia con sentido social", a cargo de Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien cuenta con una basta experiencia en temas de rendición de cuentas tanto a nivel municipal, estatal y federal; y es especialista en trasparencia y derecho a la información.

La consejera presidenta provisional, María Magdalena Vila Domínguez, dijo, al inaugurar el acto, que "la transparencia y el acceso a la información no son solo obligaciones legales que deben cumplir las instituciones públicas, son compromisos éticos con la ciudadanía, pues son herramientas que permiten a las personas ejercer sus derechos con conocimiento, vigilar el actuar del poder público y contribuir de manera activa a la construcción de una sociedad más participativa; en el IEPC sabemos que sin transparencia no puede haber confianza, y que sin confianza no existe democracia".

En su intervención, la consejera y presidenta designada del Comité de Transparencia, Sofía Martínez De Castro León, aseguró que para este Instituto, es de gran relevancia abordar el tema de la transparencia, pues es un pilar fundamental de la democracia. Añadió que, "espacios como estos son valiosos para hablar de transparencia desde los órganos electorales porque es un complemento fundamental de la democracia. Y permite a quienes integran las instituciones abordar la trascendencia del tema pues más allá de cumplir con las obligaciones normativas, se trata de la implementación de acciones y mecanismos para acercar la información a las y los ciudadanos".