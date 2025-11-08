La transparencia y vigilancia son prioridad

Chiapas mantiene dentro de sus prioridades la transparencia y la rendición de cuentas, expresaron en la LXXV Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación (CPCE-F), que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, y que contó con la presencia de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto.

Las actividades fueron inauguradas por Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno. Se contó, además, con la presencia de Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán.

Parte del objetivo de estos encuentros, fue intercambiar experiencias entre titulares de las regiones Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro-Pacífico, Centro Golfo-Istmo y Sureste; también se habló del Plan Anual de Trabajo 2025.

Este evento tuvo otra distinción para Chiapas, debido a que la entidad ganó el primer lugar nacional en un concurso de transparencia, al presentar el cortometraje “SOK KÓP (Distorsión)”, realizado por Wendy Yamilet Gómez López, originaria de Nachig, municipio de Zinacantán

“La reunión nacional fue presidida por la doctora María Guadalupe Ramírez Zepeda, titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa y coordinadora nacional de la CPCE-F.

Como anfitrión, destacó la participación de Óscar Adán Valencia Domínguez, secretario Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Yucatán”, informaron desde el evento.

En ese contexto, detallaron que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas refrenda el compromiso de fortalecer la vigilancia, la transparencia y la eficiencia en el ejercicio gubernamental.