La Trinitaria con operativo Cero Impunidad

Las acciones fueron encabezadas por el fiscal de Distrito Sierra Mariscal, Olger Villanueva Ovando, y el fiscal de Distrito Fronterizo Sierra, Baldemar Domínguez Vizcaíno, quienes acordaron fortalecer la coordinación operativa y realizar trabajos conjuntos de inteligencia para hacer frente a grupos generadores de violencia en esta zona, instalando un punto de inspección en el ejido Nuevo Villaflores, municipio de La Trinitaria.

Grupo

Para el despliegue de estas acciones, se conformó un Grupo Interinstitucional integrado por la Fiscalía General del Estado, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, en estrecha colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Esta fuerza de tarea conjunta movilizó a más de 50 elementos operativos, respaldados por un convoy de 12 unidades oficiales, incluyendo vehículos con blindaje táctico, para garantizar la cobertura de seguridad en el perímetro establecido.