La Unicach seguirá alfabetizando

Durante el 2025, con el acompañamiento de 54 asesores registrados y la operación de 39 círculos de estudio, la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), registró la alfabetización de 761 personas.

Se sumó al programa Chiapas Puede del gobierno estatal y ahora, como integrante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), se sumó a la estrategia nacional “Alfabetización para el Bienestar Compartido”.

Esta es impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), que busca fortalecer las acciones de alfabetización y ampliar las oportunidades educativas para jóvenes y personas adultas que no han concluido su educación básica.

La rectora de la Unicach, Fanny López Jiménez, comentó que asistió a la firma del convenio de colaboración entre la SEP, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Anuies.

Destacó que la universidad pondrá capacidad académica y humana junto a otras instituciones de educación superior del país, para ampliar las oportunidades educativas de jóvenes y adultos que aún no concluyen su educación básica, quienes representan 3.8 % de la población mexicana, de acuerdo con datos del Inea.

El acuerdo fue firmado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo; el director general del INEA, Armando Contreras Castillo; y el secretario general de la Anuies, Luis Armando González Placencia; así como rectores y rectoras de algunas universidades.

La rectora Fanny López destacó que la Autónoma Unicach es una institución con un firme compromiso social, el cual se ha reflejado en la participación activa de su comunidad universitaria en el programa estatal de alfabetización Chiapas Puede.