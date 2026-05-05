La unidad fortalece la transformación: Melgar

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, informó que, en unidad con las y los ocho regidores y la síndica municipal, el Cabildo continúa consolidando acuerdos en favor del desarrollo y bienestar del municipio.

Destacó que, mediante el diálogo institucional y el trabajo coordinado, se avanza con responsabilidad en la toma de decisiones que responden a las necesidades de la población, privilegiando siempre la voluntad de transformar Tapachula.

Justicia social y desarrollo

Asimismo, subrayó que estas acciones se mantienen en congruencia con los principios de gobierno que impulsa el gobernador del estado, Eduardo Ramírez, enfocados en el bienestar, la justicia social y el desarrollo incluyente.

“El trabajo en unidad es fundamental para seguir avanzando. En Tapachula estamos comprometidos con una transformación que se construye todos los días, con responsabilidad y resultados”, expresó.