La URAP protege a la población y a visitantes

Bajo la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el liderazgo del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, la Unidad de Reacción Anfibia Pakal (URAP) se ha consolidado dentro de la estrategia integral de seguridad por sus resultados contundentes en playas, ríos y centros turísticos para salvaguardar la integridad de las y los chiapanecos y visitantes.

Esta unidad ha llevado a cabo con éxito operaciones tácticas y estratégicas enfocadas en la búsqueda y rescate de personas, así como en labores de prevención, combate de conductas delictivas y de proximidad social.

Vigilancia

Como parte del despliegue operativo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la URAP realiza a bordo de unidades Monster recorridos de vigilancia permanente en cuerpos de agua, y cuenta con elementos y buzos especializados para responder de manera inmediata ante situaciones de emergencia.

Con la operatividad de la Unidad de Reacción Anfibia Pakal (URAP), la SSP refuerza con tecnología de navegación, infraestructura y estrategia, las acciones interinstitucionales para salvaguardar la integridad de la población local, así como de visitantes nacionales y extranjeros.

En la Nueva ERA, la SSP continúa avanzando firme en el fortalecimiento de esta institución de seguridad y en la construcción de un Chiapas más seguro para vivir y visitar.