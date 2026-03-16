La UT de la Selva como referente nacional

La Universidad Tecnológica de la Selva (UTSelva), bajo la rectoría de Jorge Alonso Huitrón Flores, y a través del Departamento del Sistema de Gestión de la Calidad, reafirma su posición como líder en excelencia académica y administrativa. Tras concluir con éxito el proceso de auditoría externa, la institución logró refrendar y obtener las certificaciones en las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 21001:2018.

Durante los días 8 y 9 de diciembre, la institución recibió a la casa certificadora Educert S.C., organismo de prestigio global avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y el International Accreditation Forum (IAF). Tras una revisión exhaustiva de los procesos, el veredicto fue contundente: la UTSelva cumple con los estándares internacionales más exigentes.

Este triunfo institucional trasciende el papel; representa un beneficio tangible para los estudiantes y la sociedad chiapaneca:

ISO 9001 (Gestión de la Calidad): Garantiza que los servicios administrativos. ISO 14001 (Gestión Ambiental): Refrenda el compromiso con la biodiversidad regional, ISO 21001 (Gestión para Organizaciones Educativas): Es la norma de mayor impacto, diseñada específicamente para elevar la calidad educativa, promoviendo la inclusión, la equidad y la alineación.