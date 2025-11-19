La viejada triunfa en Seúl, Corea

La singular tradición del municipio de Suchiapa, conocida como “La viejada”, ha cruzado fronteras de la mano del fotógrafo mexicano Jorge Beltrán, cuya obra fotográfica fue expuesta en el Museo CICA en Seúl, Corea del Sur.

La pieza formó parte de la muestra internacional “Voices 2025”, una exhibición que reúne a artistas de diversos países cuyas obras abordan cuestiones de identidad, derechos humanos y luchas culturales.

Muestra fotográfica

La fotografía presentada pertenece a la serie “Bandidos del Crepúsculo”, la cual captura la esencia de la festividad que se vive en dicho pueblo de la cultura Zoque.

En esta celebración, grupos de hombres se visten de mujeres, formando bandas que no solo honran la herencia cultural, sino que para muchos participantes representan una oportunidad excepcional para expresar su verdadera identidad frente a su comunidad en un ambiente festivo y de apoyo.

¿Quién es el fotógrafo?

Jorge Beltrán es cineasta, fotógrafo y artista de nuevos medios, en la actualidad cursa un doctorado en Medios Creativos en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, donde es becario del Programa de Doctorado de Hong Kong (HKPFS).

Aún sin haber contado con apoyos institucionales, Beltrán ha construido un camino de manera independiente, logrando que su trabajo, dedicado a explorar la migración, la resiliencia y la identidad, sea reconocido en foros internacionales.

Su presencia en “Voices 2025” subraya la fuerza del intercambio cultural y demuestra cómo una celebración local puede convertirse en un lenguaje universal.