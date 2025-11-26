La violencia no será permitida ni encubierta

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado cada 25 de noviembre desde su oficialización por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) se suma a esta importante causa, destacando la urgencia de promover espacios seguros, igualitarios y libres de violencia.

La directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, puso en marcha una intensa jornada de concientización en los 338 centros educativos con actividades enfocadas en sensibilizar a estudiantes, personal docente y administrativo. “En el Cobach ninguna forma de violencia será permitida, encubierta o minimizada. No importa la jerarquía, la antigüedad o la función que se desempeñe; toda conducta que atente contra la dignidad humana tendrá consecuencias conforme a la normatividad vigente”, enfatizó.

Compromiso institucional

Señaló, además, que el compromiso institucional en el ámbito educativo es claro y contundente. “Nuestra responsabilidad institucional es doble: por un lado, prevenir con formación, campañas permanentes, diálogo y la construcción de una cultura de respeto, y por el otro, atender de manera inmediata, confidencial y con perspectiva de género cualquier denuncia; acompañar a las víctimas sin revictimizarlas y garantizar que cada proceso se conduzca con seriedad y justicia”, expresó.

Entre las acciones de esta jornada de 16 días de activismo destacan también la formación de muros naranjas como el encabezado por la directora general en oficinas centrales; además de conferencias, talleres y diversas dinámicas orientadas a reflexionar, prevenir y alzar la voz contra cualquier forma de violencia de género.

Además, trabajadoras y trabajadores administrativos de oficinas centrales formaron un listón humano vestidos de naranja, para manifestar su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género.