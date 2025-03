Labor de juzgadores no es clara para las personas

Aseguró que las personas se dejan llevar por campañas mediáticas que ensucian la labor de los impartidores de justicia. Karla García / CP

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, comentó que muchas veces la población no tiene clara la labor de las personas juzgadoras.

Justicia

En entrevista, Moreno Guillén recalcó que la principal labor de los jueces es dar justicia para que el pueblo tenga paz, y que por la falta de difusión la población tiene una idea errónea de la procuración de justicia.

“Un juez, ya sea del fuero común o federal está dedicado cien por ciento a su actividad, trabaja 16 horas diarias, no convive con su familia, no tiene fines de semana y no saben lo que aporta a la sociedad, ellos aportan justicia y la justicia da estabilidad y la estabilidad da paz”, manifestó.

Asimismo, el magistrado indicó que por la falta de difusión, la población tiene una idea errónea de la procuración de justicia y se dejan llevar por campañas negativas en contra de los jueces.

Precisó que este tema tiene tres etapas: la primera es con la policía; la segunda con los fiscales del ministerio público quienes integran la carpetas de investigación y la tercera cuando las carpetas se pasan a un juez, que es quien determina la situación jurídica y si se vincula o no a proceso o si se regresa la causa.

“La gente cree que el juez es el que falla, cuando es el fiscal y hay que saber bien; el juez es garante de legalidad y justicia, si hay una carpeta mal integrada evidentemente un juez no puede otorgarle una orden de aprehensión o vinculación a proceso”, dijo.

No liberan a culpables

En ese sentido recalcó que no es que sean los jueces los que liberan a los presuntos responsables, sino que puede ser muchas veces que haya una deficiencia procesal y esta sea causante de que una persona sea liberada.

“Aunque haya otros medios probatorios que pudieran encauzar la culpabilidad, puede ser liberado por el propio juez, o por una apelación de una sala o el amparo de los órganos federales”, sentenció.