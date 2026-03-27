Laboran bajo protesta en hospital del Issste

Trabajadores de la clínica del Issste de San Cristóbal de Las Casas informaron que se encuentran laborando bajo protesta, debido a diversas carencias que afectan la atención médica a los derechohabientes.

El médico Leopoldo Villafuerte Aguilar denunció la falta de insumos básicos, escasez de médicos, así como el deterioro de equipo electromédico y del autoclave, entre otras anomalías que complican la prestación en servicios de salud.

Calidad

Los trabajadores señalaron que esta situación pone en riesgo la calidad de la atención y puede derivar en complicaciones para los pacientes, por lo que exigieron una pronta intervención de las autoridades correspondientes.

Por ello, dijeron los derechohabientes que se ven obligados a cubrir de su propio bolsillo estudios de laboratorio en servicios particulares, lo que representa una carga económica adicional.