Lacandones buscan salvaguardar la selva

Habitantes de la Selva Lacandona, que se dedican al servicio de guías de turistas, dan a conocer que existe actualmente una gran afectación derivada de cierta información generalizada que se ha difundido en redes sociales y que atañe en el tema de la inseguridad; sin embargo, han redoblado esfuerzos para seguir con esta actividad, por igual la conservación del entorno natural.

Chambor Chankayom Yuc, lacandón de la zona de Lacanjá Chansayab del municipio de Palenque, informó que la Zona Arqueológica de Bonampak no se encuentra cerrada al público.

“Tenemos que decir que no hay hombres armados, no está cerrada la comunidad. Los visitantes pueden ingresar, estamos prestando los servicios, hay presencia de la Guardia Nacional, tenemos abiertos los comedores y vistas para las cascadas y lagunas”, precisó.

Lamentó que se haya difundido información en redes sociales en la que se asegura que están cerradas las comunidades debido a la inseguridad.

“También han dicho que se abusa en el cobro de los accesos, es información tendenciosa. Hemos visto malos comentarios, pero la gente desconoce la organización que nosotros tenemos de manera interna”, expresó.

Mencionó que la actividad turística ha sido de gran relevancia para la conservación de este “pulmón natural”, siendo los lacandones los encargados de estas acciones.

“Estos trabajos se centran en el cuidado de la flora y fauna, pero existen personas que no lo consideran así, mas de no ser por estos ingresos que tenemos gracias a la actividad turística, esto no sería posible y la selva ya estaría devastada”, comentó.