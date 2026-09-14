Lacandonia schismatica: hito botánico del siglo

La Lacandonia schismatica, una pequeña planta cuyo hallazgo en el estado de Chiapas obligó a la comunidad científica internacional a replantear el conocimiento sobre la estructura floral, además es uno de los descubrimientos que constituyen el hito botánico más importante del siglo XX, según destacó Gloria Tapia, doctora en ciencias, ecóloga y rodentóloga urbana.

Esta planta fue descubierta en las profundidades de la Selva Lacandona; es un organismo diminuto que desafió los principios fundamentales de la biología vegetal, expuso la investigadora en una conferencia para la Sociedad Científicos Anónimos.

Rasgos hermafroditas

El rasgo que revolucionó la ciencia radica en la posición de sus órganos reproductivos; entre las más de 250 mil especies de plantas conocidas en el planeta, este espécimen posee flores hermafroditas con una disposición única e invertida.

La característica es que los estambres amarillos ocupan el centro exacto de la flor, mientras los ovarios la rodean. Esta anomalía floral resulta inédita en el reino vegetal.

La Lacandonia schismatica es un organismo saprófito que carece de hojas y de clorofila, por lo cual presenta un color blanco y obtiene sus nutrientes de la descomposición de materia orgánica a través de una simbiosis con hongos.

Hito

Pese a su impacto en la ciencia universal, la planta mide apenas nueve centímetros de altura y su flor alcanza tan solo cuatro centímetros.

La diferencia con el resto de la flora fue tan radical que los especialistas tuvieron que crear una nueva familia botánica, un nuevo género y una nueva especie.

El hallazgo ocurrió durante la década de 1980 gracias a la agudeza del botánico Esteban Martínez y del guía local don Gabriel en la Selva Lacandona. La descripción formal de la especie se dio a conocer en 1989 a través de una publicación científica escrita en español.