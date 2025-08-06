Lactancia materna es apego, nutrición y prevención

En el marco de la celebración de la semana de la lactancia materna, la Responsable del Comité de Estudio, Prevención y Seguimiento de Mortalidad Materna en la Secretaría de Salud (SSa), Rita Rodríguez Álvarez, enfatizó que se trata de una práctica que genera apego entre los hijos, ayuda en la prevención de enfermedades y, además, aporta los mejores nutrientes para el bebé.

Dentro de los beneficios, explicó, se reduce las posibilidades de tener cáncer de mama o de ovario; las madres también pueden evitar la obesidad y hasta la diabetes.

Más bondades

En el caso de los bebés, los beneficios se relacionan con la protección de alergias como el asma o bronquitis; de igual manera ayuda a evitar problemas dentales y que las defensas estén siempre altas para evitar otras enfermedades.

La lactancia materna, además de ser un acto de amor es una actividad sostenible, tomando en cuenta que no ocupa de estufas, ollas o latas que impacten en el planeta; es simplemente dar leche al bebé.

Composición

Hay tres etapas que son claves: desde que nace el bebé y hasta el quinto día lo que genera la mamá se le conoce como calostro. Es de color amarillo y espeso, pero con propiedades de ácidos grasos, proteínas y muchos nutrientes que ayudan en el desarrollo.

Del quinto y hasta el catorceavo día se le conoce como leche de transición, la cual tiene grasas buenas y proteínas que ayudan en el sistema nervioso y activa el metabolismo.

De esa fecha en adelante se le conoce como la leche madura, con la que el bebé se alimentará en los próximos meses

¿Hasta cuándo se debe terminar la lactancia materna?

La titular de la dependencia explicó que la Organización Mundial de Salud (OMS) detalla que se puede extender hasta los dos años como un complemento, debido a que después de seis meses inicia la etapa de brindar papillas a los menores como una forma de alimento.

Rodríguez Álvarez compartió que se ha llevado información del tema a las comunidades, a través de las unidades de salud, donde se ponen módulos para compartir los datos con las mamás sobre la relevancia de la lactancia materna.