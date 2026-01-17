Lactancia materna: vínculo de vida y salud

Para un recién nacido, los primeros seis meses de vida resulta indispensable recibir leche materna, es el primer vínculo que tiene la mamá con el bebé y trae beneficios para ambos. Para la madre, ayuda a disminuir el riesgo de padecer cáncer de ovario y de mama, así como problemas de sobrepeso.

En entrevista Mayra Zurita Solís, coordinadora estatal de salud materna y perinatal, y Xazitl Esperanza Ruiz Marroquín, responsable del área de salud perinatal, destacaron la importancia fundamental de la lactancia materna y su promoción para aquellas madres que desconocen del tema.

Beneficios

Para el bebé, la leche materna actúa como “la primera vacuna”, proporcionando anticuerpos, proteínas y nutrientes esenciales para su desarrollo cognitivo e intelectual, protegiéndolo de enfermedades respiratorias, alérgicas y gastrointestinales.

La doctora Ruiz Marroquín añadió que el acto de amamantar va más allá de la nutrición, “El pecho también ayuda a que el bebé se sienta seguro, brinda protección”.

Este contacto piel a piel fortalece el apego, ayuda a reducir cólicos y el riesgo de muerte de cuna, y promueve en la madre la liberación de oxitocina. La lactancia, explicó que puede extenderse hasta los dos años o más, aunque los primeros seis meses deben ser exclusivos.

Fórmula

Ambas especialistas recalcaron que el uso de fórmulas (leche en polvo) como sustituto de la lactancia materna no es recomendable en ese periodo. “Las fórmulas prácticamente no se deberían de dar”, afirmó la doctora Zurita, al aclarar que solo un médico especialista puede recomendarlas bajo condiciones específicas.

Ruiz Marroquín explicó que un mito común que lleva a interrumpir la lactancia es la creencia de que la leche materna no es suficiente, cuando la succión constante del bebé responde también a su necesidad de consuelo y estímulo.

“En la fórmula puedes encontrar hasta 150 nutrientes por decirlo así, y la leche materna tiene más de 1000 nutrientes. Entonces, no va nunca... jamás comparar una fórmula con una leche materna”, recalcó.

Además, destacaron que la lactancia ofrece la temperatura ideal, a diferencia de las fórmulas, que son costosas y generan residuos. El llamado final es a confiar en el cuerpo y aprovechar este “acto de amor” que sienta las bases para una vida sana.