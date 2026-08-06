Lactancia, pilar durante los primeros dos años de vida

La leche materna contiene todos los nutrientes necesarios para los primeros mil días de vida del bebé, además de que aporta probióticos esenciales para la microbiota intestinal, lo que la convierte en el alimento ideal durante los dos primeros años de vida, afirmó la nutrióloga especialista en nutrición clínica y deportiva, Lesly Sánchez López.

Respecto a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la especialista explicó que esta conmemoración surgió con el propósito de promover que las mujeres mantuvieran este proceso como alimento principal en los primeros años de vida.

No obstante, reconoció que con el tiempo y debido a la incorporación de la mujer al ámbito laboral, esta práctica ha disminuido de forma progresiva.

La especialista señaló que la leche materna no representa un costo adicional, siempre que la madre mantenga una alimentación equilibrada y una adecuada ingesta de vitaminas, lo cual garantiza que el bebé reciba los requerimientos nutricionales necesarios.

Reducir el uso de fórmulas

En este sentido, hizo un llamado a seguir promoviendo la lactancia y a reducir el consumo de fórmulas, no porque estos sean perjudiciales, sino porque lo ideal es que durante el primer año sea exclusiva.

Respecto a los riesgos de sustituir la leche materna por fórmulas, la nutrióloga advirtió que muchos de estos productos, aunque se comercializan como nutricionalmente completos, carecen de probióticos, los cuales son clave para una microbiota intestinal saludable.

Una alteración en esta flora, explicó, puede derivar en problemas de peso, intolerancia a carbohidratos, irritabilidad y cambios de humor en el niño.