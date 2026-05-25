Lamenta Consejo Indígena que limiten actividad de parteras

A nombre del Consejo Directivo Regional Indígena Maya Mam, el tata Diego Toj, miembro directivo en el Soconusco, lamentó que autoridades gubernamentales busquen limitar la autonomía de las parteras tradicionales de esta región, quienes ancestralmente y con conocimientos heredados y aprendidos llevan a la práctica los partos en zonas muy alejadas de los centros poblacionales, pero a un año de emitida la Norma Oficial NOM 020-SSA-2025, se busca limitar sus conocimientos.

Señala que la norma dictamina que solo las parteras profesionales, es decir, aquellas que cuenten con conocimientos en enfermería obstétrica y perinatal, podrán ejercerla, lo que implica una clara limitación a sus conocimientos ancestrales y, además, se vulnera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al discriminarlas y negarles una igualdad.

Para el representante de indígenas, en la región esa norma busca terminar con la actividad ancestral de las parteras tradicionales y borrar miles de años en la práctica en comunidades indígenas y alejadas de los centros poblacionales. Diego Toj refiere que las normas tienen que ser consultadas con las culturas originarias que son el sustento de la sociedad en México; acciones que se escriben detrás de los escritorios sin estar en el campo solo afectan a los más desprotegidos.

Situación en zonas indígenas

Lamentó que el desconocimiento de la situación real que se vive en las zonas indígenas de México se haya soslayado, porque no solo se requiere la atención urgente, sino que se les afecta porque se les pretende quitar el reconocimiento a la actividad y con ello negar documentos que certifiquen la atención y nacimientos.

Se pretende profesionalizar la actividad, limitar el uso del conocimiento ancestral de las plantas curativas y el uso obligatorio de medicamentos, algo fuera de la realidad en comunidades en las que hay muchas carencias, no solo falta de caminos, sino recursos económicos y lejanía de los centros poblacionales; por ello dijo que hacen un llamado a las autoridades a retomar el tema para atender una problemática real, pero con puntos de vista no de escritorios, sino del campo y de las necesidades de los pueblos originarios.

Rechazó acciones que están realizando desde los centros de salud al señalarles a las mujeres embarazadas que no acudan con parteras porque estas no tienen conocimientos suficientes y que hay riesgo real en los partos, en una labor que se ha desarrollado de generación en generación.